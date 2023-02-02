



Пять подростков арестованы по обвинению в убийстве мальчика в Ришон Ле-Ционе

Пять подростков были арестованы по подозрению в причастности к убийству 15-летнего Натаниэля Ахарона, совершенному около месяца назад в Ришон Ле-Ционе. По данным следствия, подозреваемые заранее спланировали убийство. Они пришли в масках и перчатках, и выяснилось, что целью убийства был Ахарон.



Источник в полиции: "Организаторам убийства нет и 16 лет, мы никогда не сталкивались с подобным насилием в столь юном возрасте". По данным следствия, предпосылкой убийства стал криминальный спор с другой группой несовершеннолетних.





В ходе первоначального расследования возникло подозрение, что целью поножовщины был не Ахарон, а его друг, который был с ним в момент убийства. В день убийства Натаниэль встречался со своим другом под его домом, группа молодых людей узнала их и бросилась к ним, его другу удалось убежать и войти в здание, а Натаниэль не успел скрыться. Нападавшие убили его ударами ножей.



Полиция арестовала подозреваемого на следующий день после убийства, но оказалось, что он был другом Аарона, и его отпустили через несколько часов.