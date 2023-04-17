



Пять человек арестованы за участие в поджоге комплекса Хапоэль Тель-Авив



Полиция арестовала пятерых подозреваемых, жителей Бат-Яма, Ришон Ле-Циона, Кирьят-Гата, Нес-Ционы и Ход Ха Шарона, за участие в поджоге тренировочного комплекса Хапоэль Тель-Авив в прошлом месяце.



В ночь на 5 марта 2023 года было получено сообщение о поджоге тренировочного комплекса Хапоэль Тель-Авив. С этого момента сотрудники полиции "Аялон" начали интенсивное расследование обстоятельств, включавшее использование широкого спектра технических средств, в результате которого были установлены личности пяти подозреваемых, причастных к инциденту. Пятеро подозреваемых (17, 17, 18, 22, 24 лет) были арестованы и доставлены в полицейское управление Аялон для допроса.