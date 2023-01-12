



Пять человек арестованы на парковке в Беэр-Яакове с заряженными пистолетами



Полицейские прибыли на подземную парковку и опознали одного из подозреваемых, державшего в руках пистолет. Они выстрелили в воздух и остановили банду, уложив на землю. У подозреваемых также были обнаружены дробовик, нож, топор и устройство наблюдения.



12 января полиция объявила, что предотвратила покушение на убийство в Беэр-Яакове и арестовала пятерых подозреваемых на автостоянке, у которых были два заряженных пистолета, шапки-чулки, устройство наблюдения и другое оружие.



Полицейские участка Рамла начали масштабные поиски , получив сообщение о передвижении подозреваемых на подземной парковке. Прибыв на место, они заметили нескольких подозреваемых и определили, что один из них держит в руках пистолет.



"Немедленно был произведен арест, сопровождавшийся стрельбой в воздух, все подозреваемые были уложены на землю для задержания", - сообщили в полиции.



Обыскав автомобиль, полиция обнаружила еще один заряженный пистолет, шапки-чулки и боевое оружие, включая дробовик, нож и топор, а также устройство наблюдения. Пятеро - четверо жителей центра и еще один подозреваемый из района Хайфы - были арестованы для допроса и в итоге заключены под стражу.