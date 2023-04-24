



Пьяный водитель, сбивший мальчика в Йом Кипур, получил 10 лет тюрьмы

Окружной суд Тель-Авива в понедельник утром приговорил пьяного водителя, сбившего мальчика на велосипеде во время Йом-Кипур, к 10 годам тюремного заключения.



Обвиняемый, Эран Азулай, также лишился водительских прав на 20 лет и должен выплатить 150 000 шекелей в качестве компенсации за смерть 12-летнего Барака Хури.



Инцидент произошел в Йом-Кипур, когда дороги часто свободны от автомобильного движения, и дети выходят на улицы, чтобы покататься на велосипедах и самокатах.



Суд заявил, что Азулай ехал на высокой скорости в состоянии алкогольного опьянения, зная об общественном укладе, согласно которому на дорогах будет много детей и пешеходов.

