



"Пьяный слалом": на 40-й трассе поймали водителя в состоянии сильного опьянения

В связи с сообщением о том, что частное транспортное средство петляет между полосами движения и представляет опасность для участников дорожного движения на шоссе 40 возле перекрестка Кастина, полиция задержала пьяного водителя.



На момент задержания уровень алкоголя в его крови был 1003 мг, что в 4 раза превышает установленный законом предел, водитель был допрошен и отпущен под домашний арест. Прокуратура намерена предъявить ему обвинения. На данный момент его водительские права были приостановлены на 30 дней, а на автомобиль наложен административный арест на тот же срок.