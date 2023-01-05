



Пьяный мужчина помочился на пассажирку бизнес-класса рейса Air India

Инцидент произошел на борту АИ-102, следовавшем из Нью-Йорка в Нью-Дели. Вскоре после подачи обеда и выключения света очень пьяный мужчина подошел к сиденью пассажирки, расстегнул штаны и помочился. Одежда, обувь и сумка женщины промокли, и бригада дала ей комплект новой одежды и постелила простыни на ее пропитанное мочой сиденье.,

Инцидент стал известен после того, как пострадавшая написала председателю Tata Group Н. Чандрасекарану. В своей жалобе она сообщила, что предупредила бортпроводников, но пассажир остался безнаказанным после приземления в Дели. Заявителница возмущена тем, что экипаж не проявил инициативы в разрешении очень щекотливой и неприятной ситуации.



“Air India очень серьезно отнеслась к инциденту, когда пассажир вел себя неприемлемым и недостойным образом на рейсе Нью-Йорк-Дели, что причинило крайние страдания другому пассажиру. Жалоба в полицию уже подана, и Air India обязуется помогать правоохранительным органам, а также регулирующим органам”, – заявила авиакомпания.



Официальный представитель Air India сообщил информационному агентству ANI, что вопрос о включении пассажира в список лиц, которым запрещены полеты, рассматривается правительственным комитетом.