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Пьяный мобилизованный забил до смерти командира в вагоне поезда
28.12.2022 21:13 Аркадий Бочаровский

Пьяный мобилизованный забил до смерти командира в вагоне поезда

В Челябинской области пьяный мобилизованный избил до смерти командира в поезде. По решению Магнитогорского гарнизонного военного суда он на два месяца взят под стражу. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает  с 74.RU.

Нетрезвый старший сержант вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана, также призванного на службу по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ, - уточнили в суде.

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