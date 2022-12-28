



Пьяный мобилизованный забил до смерти командира в вагоне поезда

В Челябинской области пьяный мобилизованный избил до смерти командира в поезде. По решению Магнитогорского гарнизонного военного суда он на два месяца взят под стражу. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает с 74.RU.



Нетрезвый старший сержант вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш напал на капитана, также призванного на службу по мобилизации. От полученных травм командир скончался на месте.



Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 334 УК РФ, - уточнили в суде.