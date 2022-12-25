Новости » Происшествия
Пьяные мобилизованные устроили взрыв в Воронежской области
25.12.2022 15:55 Алина Груднева

Пьяные мобилизованные устроили взрыв в Воронежской области


Пьяные российские военные устроили взрыв в Воронежской области.

По данным местных СМИ, вернувшись из Украины, мобилизованные подорвали гранату в поселке Подгоренский на парковке возле кафе-гостиницы "Людмила". 

В результате взрыва пострадал прохожий. Также был нанесен ущерб автомобилям. Взрыв устроили двое пьяных военных, вернувшихся из Украины.

"Двое военнослужащих, которые ранее отпросились у командира "в магазин", решили отметить отгул в кафе, где после употребления крепких алкогольных напитков поспорили с другими посетителями. В результате один из них достал гранату Ф-1 и взорвал ее, бросив на парковку", – сказано в сообщении.

В результате происшествия был ранен местный житель. Повреждения получили два автомобиля и здание самого кафе, где "кутили" мобилизованные.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы