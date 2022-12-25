



Пьяные мобилизованные устроили взрыв в Воронежской области



Пьяные российские военные устроили взрыв в Воронежской области.



По данным местных СМИ, вернувшись из Украины, мобилизованные подорвали гранату в поселке Подгоренский на парковке возле кафе-гостиницы "Людмила".



В результате взрыва пострадал прохожий. Также был нанесен ущерб автомобилям. Взрыв устроили двое пьяных военных, вернувшихся из Украины.



"Двое военнослужащих, которые ранее отпросились у командира "в магазин", решили отметить отгул в кафе, где после употребления крепких алкогольных напитков поспорили с другими посетителями. В результате один из них достал гранату Ф-1 и взорвал ее, бросив на парковку", – сказано в сообщении.



В результате происшествия был ранен местный житель. Повреждения получили два автомобиля и здание самого кафе, где "кутили" мобилизованные.

