



Пьяная женщина разделась и буянила в аэропорту Бен-Гурион

Женщина-пассажир разделась и устроила беспорядки в аэропорту Бен-Гурион утром 1 августа.



Сегодня утром в аэропорту Бен Гурион произошло необычное событие: одна из пассажирок устроила безобразия в терминале. По свидетельству очевидцев, пассажирка начала раздеваться, кричала и донимала других пассажиров. По мнению администрации аэропорта, она, очевидно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.





Примерно через пятнадцать минут, по словам пассажиров, прибыла полиция и арестовала раздетую пассажирку. Инцидент произошел около 07:00.