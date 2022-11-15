



ПВО сбили 70 из почти 100 выпущенных РФ ракет

Противовоздушная оборона сбила 70 из почти 100 выпущенных РФ по Украине ракет. Это самый массовый ракетный удар РФ с начала войны.



Так, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале: "Враг выпустил по Украине больше 90 ракет. Наши ПВО сбили 70!!! Но есть попадания – повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры".







По его словам, сейчас продолжаются аварийные отключения.



Киев



Процент сбитых ракет над Киевом еще выше, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.



"Я благодарю наши силы Противовоздушной обороны! Сегодня в районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21. Спасибо защитникам нашего неба!" – добавил он.







Одесская область



В Одесской области удалось сбить одну ракету и не менее семи дронов-камикадзе, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.







Как сообщал Mignews.ua, 15 ноября 2022 года армия РФ осуществила массированный ракетный удар по Украине, выпустив 100 ракет. Целью оккупанта были не только критически важные объекты инфраструктуры, но и жилые дома. Так, в Киеве в результате атаки на жилой подтверждена гибель человека.

