



Путин страдает от "затуманенного зрения и онемения языка", врачи паникуют

С самого начала российско-украинской войны в прошлом году здоровье президента России Владимира Путина всегда было предметом обсуждения. В новой публикации говорится, что его здоровье ухудшилось: президент России страдает от "сильной боли в голове, нечеткости зрения и онемения языка", что вызывает панику у врачей, сообщает британское издание Metro.



Последние заявления о здоровье президента России были сделаны телеграм-каналом General SVR, российским изданием, которое и раньше сообщало о плохом здоровье Путина.



Далее в статье говорится, что Путин также сообщил о "частичной потере чувствительности в правой руке и ноге", что потребовало срочной медицинской помощи. Консилиум врачей рекомендовал президенту принимать лекарства и отдыхать несколько дней.



Однако, как сообщается, российский президент отказался отдыхать, и вместо этого ему были представлены отчеты о вторжении России в Украину. В сообщении также добавлено, что его состояние улучшилось, что уменьшило беспокойство его большой команды медиков.



"Родственники президента больше волновались, у них столь резкое ухудшение здоровья Владимира Путина вызвало нервную реакцию, больше похожую на панику. Временное резкое ухудшение здоровья президента насторожило его близких. Внезапная смерть Путина поставит их всех перед неизвестностью, вернее, на грань выживания", — заявил генерал СВР.



В феврале 2023 года видео необычного движения ногами президента также вызвало обеспокоенность по поводу его здоровья. Во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский президент не мог сдержать дергающиеся ноги, что видно на нескольких видео, размещенных в социальных сетях.



По сообщению испанского новостного агентства Marca, считается, что российский президент борется с раком и болезнью Паркинсона. Это подтвердил инсайдер службы безопасности в просочившейся кремлевской переписке: "Могу подтвердить, что у него диагностирована болезнь Паркинсона на ранней стадии, но она уже прогрессирует. Этот факт будет всячески отрицаться и скрываться", — сказал источник в электронной переписке.



Однако российские власти неоднократно опровергали отчеты о состоянии здоровья и заявляли, что российский президент находится в полном здравии.

