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Путин резко отчитал вице-премьера: Чего дурака-то валяете?
11.01.2023 20:12 Евгения Маркова

Путин резко отчитал вице-премьера: Чего дурака-то валяете?

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством раскритиковал вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Причиной недовольства Путина стала задержка оформления заказов на воздушные суда.

Он отметил, что предприятиям нужно понимать перспективы и количество заказов военных и гражданских судов, чтобы нанять рабочую силу и оценить производственные мощности.

"Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут?", – недовольно поинтересовался российский президент.

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