



Путин резко отчитал вице-премьера: Чего дурака-то валяете?

Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с правительством раскритиковал вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Причиной недовольства Путина стала задержка оформления заказов на воздушные суда.



Он отметил, что предприятиям нужно понимать перспективы и количество заказов военных и гражданских судов, чтобы нанять рабочую силу и оценить производственные мощности.



"Ну чего вы, в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут?", – недовольно поинтересовался российский президент.