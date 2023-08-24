



"Путин пленных не берет": Ключевые версии крушения самолета Пригожина

Жители Тверской области сняли на видео падение самолета Евгения Пригожина. По беспорядочному падению заметно, что его управление полностью нарушено. При этом, судя по звуку, продолжает работать как минимум один двигатель – за самолетом тянется струя дыма. Некоторые детали – крыло и хвостовая часть – упали отдельно.



Все это однозначно говорит о том, что падению предшествовал взрыв. Остается только один вопрос – случился ли взрыв внутри самолета или снаружи – то есть в результате попадания ракеты?



Представители Росавиации сообщили, что “самолет был взорван”. Против этой версии есть аргументы:

На одном из видео заметно облако, напоминающее инверсионный след от зенитной ракеты.

Очевидцы на видео говорят о двух взрывах, предшествующих падению. Запуск двух ракет ПВО против одной цели — стандартная практика, с помощью которой повышается вероятность поражения цели.

На обломках самолета видны следы, похожие на отверстия от поражающих элементов боеголовки зенитной ракеты. Но качество снимков низкое, поэтому точно судить о природе возникновения следов нельзя. На обломках, упавших отдельно от самолета, никаких следов нет.

Есть и аргументы в пользу внутреннего взрыва:

Согласно данным Flightradar24 , самолет перед падением поднялся на высоту более 8,5 километров. Сбить самолет на такой высоте могут далеко не все системы ПВО. Сразу можно исключить версии с переносными зенитными ракетными комплексами, которыми теоретическими могли бы воспользоваться диверсанты. Требуется, как минимум, комплекс средней дальности (например, “Бук”) недалеко от воздушной трассы, по которой летит самолет.

Мощные ракеты подобных комплексов нанесли бы самолету намного более серьезные повреждения – в случае попадания боеголовки весом в 70 килограммов с 7000 поражающих элементов летательный аппарат такого размера вряд ли бы падал “одним куском”.