



Путин лично одобрил арест американского журналиста - Bloomberg

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест американского репортера по обвинению в шпионаже впервые со времен холодной войны, сообщают люди, знакомые с ситуацией, пишет Bloomberg.



Одобрение этого шага российским президентом отражает растущее влияние кремлевских сторонников жесткой линии, которые настаивают на углублении конфронтации с Вашингтоном, которую они считают необратимой, заявили источники издания на условиях анонимности, обсуждая вопросы, не являющихся публичными.



Задержание репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича 29 марта вызвало гневные обвинения со стороны США и их союзников, что стало еще одним спадом в американо-российских отношениях, которые резко ухудшились после вторжения Путина в Украину в прошлом году.



"Это должно стать настоящим тревожным звонком не только для США, но и для всего Запада. Это свидетельствует о том, что, по мнению Путина, возврата к стабильным и надежным отношениям нет", — сказала Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне.



Поскольку война тянется уже второй год, Кремль все чаще пытается изобразить ее как экзистенциальную борьбу против НАТО, стремящегося уничтожить Россию. Такие шаги, как ордер на арест Путина за военные преступления, выданный Международным уголовным судом в прошлом месяце, только усилили ощущение того, что руководство не может отступить в конфликте, который, по его мнению, будет длиться годами.



Инициатива ареста американского репортера по обвинению в шпионаже впервые за почти 40 лет исходила от высокопоставленных чиновников российских спецслужб, говорят осведомленные в этом вопросе люди.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что это не решение Путина, а "полная прерогатива спецслужб, которые просто выполняли свою работу". При этом Песков не упомянул, что эти спецслужбы подчиняются непосредственно президенту.



31-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге, примерно в 1400 км к востоку от Москвы, сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Обвиненный в шпионаже, который влечет за собой 20-летнее наказание, он сейчас содержится в московской тюрьме Лефортово, и до сих пор Россия не предоставила ему консульский доступ США. Кремль заявляет, что его поймали "с поличным", но не представил никаких доказательств. The Wall Street Journal отвергает обвинения в отношении своего сотрудника.



