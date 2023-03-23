



Путаница с эмбрионом в "Ассуте": две пары могут быть генетическими родителями

В среду вечером Министерство здравоохранения направило обеим сторонам отчет инспекционной комиссии об обстоятельствах, вызвавших ошибку во время экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у пациентки в больнице "Ассута" Ришон-ле-Цион.



Инспекционная комиссия собиралась более двадцати раз и рассмотрела десятки медицинских карт пациентов отделения ЭКО в этом учреждении. В итоге были определены две пары, которые вероятнее других являются генетическими родителями ребенка .



Оценка комиссии показала, что эмбрионы были перепутаны, когда на процедуру вместо запланированной пациентки вошла другая женщина.



По мнению комиссии, источник ошибки заключается в том, что эмбрионы для имплантации были подготовлены заранее, а пациентка была неправильно идентифицирована, что и привело к путанице.



Комиссия также определила еще одну пару потенциальных генетических родителей, которые перенесли операцию по извлечению яйцеклетки в то же время, что и женщина, выносившая спорный эмбрион. Поскольку документирование графика операций в тот день было полностью дезорганизовано, нельзя исключать возможность того, что путаница возникла при маркировке извлеченных яйцеклеток.



Однако до представления текущего отчета не проводилось ни одного теста для выяснения генетической связи между парами, запросившими тест, и ребенком.



Комиссия установила, что с 2017 года до момента инцидента количество циклов лечения в отделении ЭКО в "Ассуте" Ришон-ле-Цион значительно увеличилось. При этом не была проведена корректировка условий труда и требуемого количества персонала.



