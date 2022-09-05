Пустил собаку за руль: арестован житель Эйн-Наккубы
Полиция арестовала жителя Эйн-Наккубы за то, что он позволил своей собаке управлять своей машиной и подверг опасности себя и других водителей.
Об инциденте стало известно, после того как в социальных сетях распространились кадры, на которых 35-летний мужчина позволяет своей собаке водить машину, сообщает Times of Israel.
Окружная полиция Иерусалима опознала водителя, установила его местонахождение и задержала для допроса.
В ходе расследования также выяснилось, что автомобиль не прошел обязательный дорожный тест. Мужчине предъявят обвинения и за это нарушение.
תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman— כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022
(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh