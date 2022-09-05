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Пустил собаку за руль: арестован житель Эйн-Наккубы
05.09.2022 15:37 Ольга Белозерова

Пустил собаку за руль: арестован житель Эйн-Наккубы

Полиция арестовала жителя Эйн-Наккубы за то, что он позволил своей собаке управлять своей машиной и подверг опасности себя и других водителей.

Об инциденте стало известно, после того как в социальных сетях распространились кадры, на которых 35-летний мужчина позволяет своей собаке водить машину, сообщает Times of Israel.

Окружная полиция Иерусалима опознала водителя, установила его местонахождение и задержала для допроса.

В ходе расследования также выяснилось, что автомобиль не прошел обязательный дорожный тест. Мужчине предъявят обвинения и за это нарушение.

 

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