



Пустил собаку за руль: арестован житель Эйн-Наккубы

Полиция арестовала жителя Эйн-Наккубы за то, что он позволил своей собаке управлять своей машиной и подверг опасности себя и других водителей.



Об инциденте стало известно, после того как в социальных сетях распространились кадры, на которых 35-летний мужчина позволяет своей собаке водить машину, сообщает Times of Israel.



Окружная полиция Иерусалима опознала водителя, установила его местонахождение и задержала для допроса.



В ходе расследования также выяснилось, что автомобиль не прошел обязательный дорожный тест. Мужчине предъявят обвинения и за это нарушение.



