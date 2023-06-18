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Пулемет украден с базы ЦАХАЛа на юге Израиля
18.06.2023 19:29 Ирина Демьянова

Пулемет украден с базы ЦАХАЛа на юге Израиля

С базы ЦАХАЛа на юге Израиля был украден пулемет FN MAG. 

По данным Galei Tzahal, солдаты на учебной базе бригады “Гивати” оставили оружие рядом с бронетранспортером, на котором они тренировались, а когда вернулись за ним обнаружили, что оно украдено. 

Следственный отдел военной полиции расследует инцидент. ЦАХАЛ подтвердил это сообщение.

Кражи оружия уже много лет создают проблему для ЦАХАЛа, особенно на базах, расположенных в районах, населенных бедуинами. Большая часть похищенного оружия и боеприпасов попадает к преступным организациям, унося жизни ни в чем не повинных мирных жителей.

 

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