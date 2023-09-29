



Птичий грипп был обнаружен на птицеферме в кибуце Алоним в Эмек-Изрееле

Птичий грипп был обнаружен в птичнике на севере Израиля. Вспышка инфекции зафиксирована в кибуце Алоним в Изреельской долине, примерно в 2 км от центра первой вспышки текущего эпидемиологического сезона, зафиксированной днем раньше в мошаве Сде-Яаков.



На зараженной ферме расположены три птичника, в которых содержится 65 тыс. кур. Все курятники в радиусе до 10 км от места вспышки инфекции находятся на карантине.



Ветеринарные службы Минсельхоза проводят контрольные противоэпидемиологические мероприятия на всех птицефермах района.

