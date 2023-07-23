



Психопат на дороге: выпрыгнул из машины, разбил ветровое стекло и затеял драку

В пятницу, 21 июля произошел еще один случай насилия на дорогах - на этот раз в Ришон Ле-Ционе. 30-летний водитель автомобиля, по неизвестной причине остановил свою машину посреди перекрестка, прыгнул на лобовое стекло другого автомобиля и разбил его.



В клипе, распространенном в социальных сетях, видно что после остановки своего автомобиля нападавший начал избивать водителя заблокированного им автомобиля. После этого началась драка. Прохожим, оказавшимся рядом и наблюдавшим за происходящим, удалось разнять водителей.



Полиция округа Ха-Шфела начала расследование. Через некоторое время нападавший, житель Ришон ле-Циона, был задержан для допроса.







