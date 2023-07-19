



Прямая опасность для жильцов: в отеле в Хайфе подожгли автомобили



Ночью 19 июля на подземной парковке отеля "Леонардо" в Хайфе загорелись два автомобиля.



Гай Горецки, командир станции Эшколь Тират Кармель/Запад заявил: "Пожар на подземной парковке представляет собой непосредственную опасность, дым особенно густой, его трудно рассеять, он начинает подниматься по этажам и подвергать опасности жильцов здания".



Полиция ведет расследование по подозрению в поджоге, в течение дня ожидается прибытие следователей на место пожара.

