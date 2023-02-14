



Прожили четыре месяца в аэропорту: В Южную Корею впустили бежавших россиян



Суд в городе Инчхон в Южной Корее вынес решение в пользу двух граждан России, которые оспаривали отказ миграционных властей страны признать их беженцами. Двое мужчин, выигравших иски, входят в группу из пяти россиян, которые уехали из России из-за мобилизации и с октября 2022 года живут в международном аэропорту Инчхон. Россияне сразу после прилета подали заявления, в которых попросили предоставить им убежище. Власти отказали им, посчитав, что уклонение от призыва в армию не считается уважительной причиной для того, чтобы предоставить статус беженца.



Местные правозащитники помогли россиянам обратиться в суд. Правозащитные группы настаивают, что это политические беженцы, которым на родине грозит преследование. Ожидается, что уже на этой неделе двое россиян, выигравших иски, покинут аэропорт. Им должны выдать визы G-1, которые гарантируют временное пребывание в Южной Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца.

Иск еще одного беглеца, живущего в аэропорту, суд отклонил, защита намерена оспорить это решение. Кроме того, суды продолжают рассматривать иски еще двух россиян, застрявших в аэропорту.



Мобилизация в России началась в сентябре 2022 года, из-за чего почти миллион человек уехал из страны. Власти РФ, начиная с конца октября утверждают, что мобилизация завершена, но президент Владимир Путин не подписал соответствующего указа.