



Провокация на границе с Ливаном: видео и подробности от ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что была предотвращена попытка повреждения забора безопасности на границе с Ливаном.



По словам представителя ЦАХАЛа, несколько подозреваемых с ливанской стороны попытались устроить провокацию.



"Солдаты ЦАХАЛа немедленно воспользовались необходимыми средствами, чтобы их разогнать. Личности подозреваемых не установлены", - сказано в сообщении.



Военные пообещали и дальше пресекать любые попытки нарушения суверенитета Израиля и повреждения забора безопасности на севере страны



Также в ЦАХАЛе показали видео с места происшествия, пояснив, помимо прочего, что для разгона подозреваемых было применено нелетальное оружие.

צה״ל שיבש ניסיון פגיעה במכשול הגבול עם לבנון



מספר חשודים התקרבו מוקדם יותר היום לגדר הגבול עם לבנון וניסו לחבל במרחב המכשול.

כוחות צה״ל זיהו אותם באופן מיידי והשתמשו באמצעים על מנת להרחיקם.

זהות החשודים לא ידועה >> pic.twitter.com/4KMm4CoTWB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2023