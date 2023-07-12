Провокация на границе с Ливаном: видео и подробности от ЦАХАЛа
Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что была предотвращена попытка повреждения забора безопасности на границе с Ливаном.
По словам представителя ЦАХАЛа, несколько подозреваемых с ливанской стороны попытались устроить провокацию.
"Солдаты ЦАХАЛа немедленно воспользовались необходимыми средствами, чтобы их разогнать. Личности подозреваемых не установлены", - сказано в сообщении.
Военные пообещали и дальше пресекать любые попытки нарушения суверенитета Израиля и повреждения забора безопасности на севере страны
Также в ЦАХАЛе показали видео с места происшествия, пояснив, помимо прочего, что для разгона подозреваемых было применено нелетальное оружие.
צה״ל שיבש ניסיון פגיעה במכשול הגבול עם לבנון— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 12, 2023
מספר חשודים התקרבו מוקדם יותר היום לגדר הגבול עם לבנון וניסו לחבל במרחב המכשול.
כוחות צה״ל זיהו אותם באופן מיידי והשתמשו באמצעים על מנת להרחיקם.
זהות החשודים לא ידועה >> pic.twitter.com/4KMm4CoTWB
Ранее источник в службе безопасности сообщил о том, что устроившими провокацию, по всей видимости, являются боевики "Хизбаллы".
Арабские источники солидарны с этой версией. Они утверждают, что боевики "проводят акцию в честь годовщины июльской войны" напротив Метулы.