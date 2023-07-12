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Провокация на границе с Ливаном: видео и подробности от ЦАХАЛа
12.07.2023 18:09 Алина Груднева

Провокация на границе с Ливаном: видео и подробности от ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля подтвердила информацию о том, что была предотвращена попытка повреждения забора безопасности на границе с Ливаном.

По словам представителя ЦАХАЛа, несколько подозреваемых с ливанской стороны попытались устроить провокацию.

"Солдаты ЦАХАЛа немедленно воспользовались необходимыми средствами, чтобы их разогнать. Личности подозреваемых не установлены", - сказано в сообщении.

Военные пообещали и дальше пресекать любые попытки нарушения суверенитета Израиля и повреждения забора безопасности на севере страны

Также в ЦАХАЛе показали видео с места происшествия, пояснив, помимо прочего, что для разгона подозреваемых было применено нелетальное оружие.


Ранее источник в службе безопасности сообщил о том, что устроившими провокацию, по всей видимости, являются боевики "Хизбаллы".

Арабские источники солидарны с этой версией. Они утверждают, что боевики "проводят акцию в честь годовщины июльской войны" напротив Метулы.
 

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