Провокации на границе с Ливаном: новые подробности
Армия обороны Израиля поделилась новыми подробности относительно провокаций, совершенных на границе подозреваемыми с ливанской территории.
"Днем, 12 июля, несколько подозреваемых подошли к забору безопасности в районе Метулы. Они забросали камнями и подожгли огонь рядом с северной частью ограждения на ливанской территории", - сообщили в ЦАХАЛе.
Уточняется, что военнослужащие произвели предупредительные выстрели в воздух, после чего подозреваемые отступили.