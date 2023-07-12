



Провокации на границе с Ливаном: новые подробности

Армия обороны Израиля поделилась новыми подробности относительно провокаций, совершенных на границе подозреваемыми с ливанской территории.



"Днем, 12 июля, несколько подозреваемых подошли к забору безопасности в районе Метулы. Они забросали камнями и подожгли огонь рядом с северной частью ограждения на ливанской территории", - сообщили в ЦАХАЛе.



Уточняется, что военнослужащие произвели предупредительные выстрели в воздух, после чего подозреваемые отступили.