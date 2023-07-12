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Провокации на границе с Ливаном: новые подробности
12.07.2023 19:52 Алина Груднева

Провокации на границе с Ливаном: новые подробности

Армия обороны Израиля поделилась новыми подробности относительно провокаций, совершенных на границе подозреваемыми с ливанской территории.

"Днем, 12 июля, несколько подозреваемых подошли к забору безопасности в районе Метулы. Они забросали камнями и подожгли огонь рядом с северной частью ограждения на ливанской территории", - сообщили в ЦАХАЛе.

Уточняется, что военнослужащие произвели предупредительные выстрели в воздух, после чего подозреваемые отступили.

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