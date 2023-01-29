



Провезли наркотики три раза: подробности дела о молодых женщинах и кокаине



Сегодня, 29 января, суд продлил на пять дней срок задержания Идан Цаубер, Ор-Эль Бен Хаим, Арбель Мизрахи и Ли Пони, которые подозреваются в контрабанде 15 килограммов наркотиков и были задержаны с поличным в аэропорту Бен-Гурион. Все четверо подозреваются в экспорте, импорте, поставках и торговле опасными наркотиками, хранении наркотиков и сговоре с целью совершения преступления.



По словам источника в следствии, одна из девушек заявила, что они ездили с наркотиками и в сентябре прошлого года, и этому есть подтверждающие доказательства в переписке по мобильному телефону. За этот период полиция выявила дополнительные случаи ввоза ими наркотиков. Каждая из них совершила в общей сложности три поездки с целью контрабанды - дважды из Будапешта и один раз из Берлина. Очевидно, еще одна контрабанда была осуществлена из Таиланда. Также стало известно, что все они употребляют наркотики и тратят на самостоятельное употребление более 100 000 шекелей в год.



В начале прошлой недели в расследовании в отношении подозреваемых произошел сдвиг, когда полученная полицией оперативная информация показала, что осуществленная ими контрабанда могла быть не первой, в которой они участвовали. В свете нового направления расследования ожидается, что полиция предъявит подозреваемым новые улики.

