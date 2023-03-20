



Провал на шоссе Аялон: заблокированы две полосы

Компания Нетивей Аялон заявила, что ночью инженерные бригады и эксперты компании обследовали яму, открывшуюся между развязками Глилот и Керен Каемет Ле Исраэль на шоссе Аялон в южном направлении.



Специалисты исключили возможность ее расширения и наличия дополнительных полостей. В течение ночи бригады работали над заделкой дыры, а в ближайшие часы начнут ее ремонтировать, чтобы открыть полосы для полноценного движения. В настоящее время две правые полосы между развязками Глилот и Керен Каемет Ле Исраэль закрыты.

