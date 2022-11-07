



Провал на парковке дома Ход Ха Шароне - жильцов эвакуируют из дома



Необычное происшествие в Ход Ха Шароне: жильцы сообщили о провале, образовавшемся на частной парковке их дома.



Сегодня утром (понедельник) на парковке жилого дома на Симтат Ха Дрор в Ход Ха Шароне образовался провал. Пожарные, вызванные на место происшествия после сообщения, поступившего в колл-центр, решили начать эвакуацию жильцов, проживающих в соседних домах - в качестве превентивной меры. Муниципалитет и инженеры проводят тесты, чтобы выяснить обстоятельства возникновения провала.



בולען נפער בחניית בניין מגורים בהוד השרון. אין נפגעים ונסיבות האירוע בבדיקה

(אורלי אלקלעי)

צילום: דוברות כבאות והצלה pic.twitter.com/MbjX0xMGF1 — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2022