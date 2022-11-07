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Провал на парковке дома Ход Ха Шароне - жильцов эвакуируют из дома
07.11.2022 11:26 Аркадий Бочаровский

Провал на парковке дома Ход Ха Шароне - жильцов эвакуируют из дома


Необычное происшествие в Ход Ха Шароне: жильцы сообщили о провале, образовавшемся на частной парковке их дома.

Сегодня утром (понедельник) на парковке жилого дома на Симтат Ха Дрор в Ход Ха Шароне образовался провал. Пожарные, вызванные на место происшествия после сообщения, поступившего в колл-центр, решили начать эвакуацию жильцов, проживающих в соседних домах - в качестве превентивной меры. Муниципалитет и инженеры проводят тесты, чтобы выяснить обстоятельства возникновения провала.
 


 
 

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