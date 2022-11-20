



Провал на дороге в Тель-Авиве, две полосы перекрыты

Полиция сообщила, что на углу улиц Ибн-Гвироль - Цейтлин в Тель-Авиве образовалась воронка. В результате две полосы движения, идущие на север, были перекрыты. Полиция попросила водителей выбирать альтернативные маршруты.



Чиновник муниципалитета Тель-Авива заявил, что причиной проседания дорожного полотна стали работы по прокладке линии скоростного трамвая, проводимые NTA в этом районе, но на данный момент неясно, соответствует ли это утверждение действительности.



Компания NTA заявила: "В связи с просадкой грунта и провалом на дороге, обнаруженном на участке улицы Ибн-Гвироль, подрядчик остановил работы. Сейчас на месте ведутся инженерные работы. По словам специалистов в этой области, это неглубокое проседание, и работа будет завершена в течение нескольких часов".

