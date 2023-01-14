



Провал дороги в Ход-ха-Шароне: водитель чудом спасся

Водитель машины, которая провалилась в провал на дороге в Ход-ха-Шароне, рассказал прессе, что ему чудом удалось спастись.



Водитель машины, 70-летний Хаим Боарон, рассказал, что события развивались очень быстро, сообщает Times of Israel.



"Я вел машину, когда увидел небольшую дыру около полуметра. Я испугался, потому что было наводнение. Через секунду машина затонула. Все произошло в одно мгновение. Передние колеса провалились в воронку, и я выбежал из машины. Если бы я этого не сделал, я был бы сейчас там", - рассказал мужчина.



Боаран сказал, что вернулся к машине, чтобы забрать свой мобильный телефон и сигареты.



"Я заглушил машину, а ее уже поглотила воронка. Я не могу поверить, что со мной случилось огромное чудо, настоящее чудо. Моя жизнь была чудесным образом спасена в одно мгновение. Мне действительно повезло", - сказал он.



В заявлении полиции говорится, что никто не пострадал, а провал был "результатом неисправности в инфраструктуре подземных вод".