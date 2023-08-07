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Проукраинские хакеры слили данные о владельцах недвижимости в Москве
07.08.2023 10:47 Ирина Демьянова

Проукраинские хакеры слили данные о владельцах недвижимости в Москве

Хакеры в ночь на 7 августа сломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), содержащий информацию о владельцах недвижимости в Москве и области.

Об этом пишет РБК-Украина.

"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной - переданы Силам обороны Украины", - говорится в сообщении хакеров, появившемся на сайте МосгорБТИ.

После атаки сайт перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.

Объявление на главной странице также содержит ссылку на Twitter-страницу хакеров. Там отмечено, что они работают ради победы Украины. Этих же хакеров связывают с масштабной кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис более двух суток не функционировал.

 

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