



Противники судебной реформы выгнали министра диаспоры с мероприятия Тиша бе-Ав

Министр Израиля по делам диаспоры и социальному равенству Амихай Шикли был изгнан с мероприятия, посвященного дню Тиша бе-Ав в Иерусалиме в среду, из-за демонстрантов, выступающих против судебной рефорфы.



День Тиша бе-Ав оплакивает разрушение двух библейских храмов в Иерусалиме и другие трагедии в еврейской истории, и в этом году Еврейское Государство расколото спорным планом коалиции по пересмотру судебной системы.



Протестующие скандировали в адрес Шикли "позор" и "убирайся" и держали плакат с надписью "Разрушение третьего храма", связывая тему праздника с расколом в израильском обществе.



По сообщению 12 канала, среди десятков протестующих на мероприятии были как светские, так и религиозные евреи. Они ждали приезда министра и собрались за пределами здания, где проходило мероприятие. Протестующие заранее сообщили организаторам, что проведут молчаливую акцию протеста в связи с торжественностью праздника, сообщает 12 канал.



Шикли, член партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу, также заранее знал об акции протеста, но все равно решил присутствовать, говорится в сообщении.