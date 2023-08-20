



Противница судебной реформы напала на спикера Кнессета в Таиланде

Израильтянка, которая не поддерживает правительственные инициативы по изменению судебно-правовой системы, выложила в интернет кадры с отдыха в Таиланде. Видеозапись показывает, как она оскорбляет спикера Кнессета Амира Охану и его семью.



"Итак, я встретила Амира Охану, и у меня было, что ему сказать. В ответ я получила угрозы побоев от его партнера (который испарился через секунду после того, как я напомнила ему, что мы в Таиланде), потом я вернулась и поговорил с Оханой, но его это не особо интересовало, его интересовало то, что его дети услышат правду, а он как обычно убегает от ответственности", — написала она в своем аккаунте Twitter.

אז פגשתי את @AmirOhana בקוסמוי והיו לי כמה דברים להגיד לו לאפס. בתגובה קיבלתי איומים במכות מבן הזוג שלו (שהתאדה שניה אחרי שהזכרתי לו שאנחנו בתאילנד ) אחר כך חזרתי חזרתי לדבר עם אוחנה אבל זה לא באמת עניין אותו, מה שעניין אותו זה שהילדים שלו ישמעו את האמת וכרגיל בורח מאחריות pic.twitter.com/6058KIMwbi — Rachel Mohoni (@MohoniRachel) August 19, 2023

Журналист и телеведущий 14-го канала Инон Магал написал: "Храбрый солдат протеста сумел напугать двух близнецов на той неделе, когда им исполнилось восемь лет, и прошло много времени с тех пор, как они в последний раз проводили время с отцом. Красивая израильтянка никогда не выглядела так уродливо".