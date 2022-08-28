



Против войны: Женщина сожгла BMW X6 замначальника Генштаба РФ

В российских СМИ появились подробности поджога машины заместителя начальника Генштаба ВС РФ.



Подожжен BMW X6 Евгения Секретарева, главы управления военной цензуры.



Женщина облила автомобиль бензином, после чего его подожгла. На фотографиях, распространившихся в интернете, видно, что больше всего от огня пострадал багажник машины.



По данным Baza, машина принадлежит заместителю начальника 8-го управления Генштаба ВС России Евгению Секретареву. Telegram-канал Shot опубликовал комментарий Секретарева, в котором он сообщил, что во дворе, где произошел инцидент, он оказался случайно и пока не подозревает никого. «Ни с кем не конфликтовал. <...> Следствие работает. Приехала группа, осмотрела, проработала все. Заявление написано. Конфликты я исключаю», — сказал он.



По словам Секретарева, он до этого никогда не встречался с задержанной женщиной.





