



Против комика Билла Косби выдвинутые новые обвинения в изнасиловании

Американского комика Билла Косби обвинили в новых сексуальных преступлениях. Певица Морганн Пикард заявила, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал в конце 1980-х годов.



86-летнему актеру грозит судебный процесс по иску Морганн Пикард, поданному в пятницу.



Пикард заявила, что ее пригласили посетить съемочную площадку The Cosby Show в 1987 году и что во время ее пребывания там Косби "настаивал и поощрял" ее употреблять напитки, которые вызывали у нее чувство "крайнего опьянения".



В иске певица объяснила, что от выпитого потеряла сознание и считает, что Косби изнасиловал ее после этого. Пикард сообщила, что позже проснулась в номере отеля "голая с болезненностью во влагалище".



"По информации и убеждениям, когда г-жа Пикард была физически выведена из строя неизвестным интоксикантом, Косби раздел и изнасиловал ее без ее согласия и когда у нее не было возможности дать согласие", - говорится в иске.



Морган подала в суд на Косби за нанесение побоев, нападение и умышленное причинение эмоционального стресса.



Косби продолжает ссылаться на свои конституционные права, яростно отрицая все эти предполагаемые обвинения, выдвинутые против него.



Морган Пикард подала иск против Косби всего через несколько недель после того, как актер был обвинена в сексуальном насилии моделью Playboy Викторией Валентино и девятью другими женщинами.



В апреле 2018 года Косби был осужден за употребление наркотиков и сексуальное насилие над тренером по баскетболу Андреа Констанд в 2004 году, после чего он был приговорен к тюремному заключению на десять лет с правом досрочного освобождения.



Он вышел из тюрьмы 30 июня 2021 года, отбыв всего три года своего тюремного срокам



Уи́льям Ге́нри Ко́сби младший — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист; ветеран стэндап комеди. Широкую популярность получил в 1960-х благодаря телесериалу "Я — шпион". Лауреат премий "Эмми", "Золотой глобус" и "Грэмми".