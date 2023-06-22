



Против Amazon выдвинули иск из-за обмана клиентов

Федеральная торговая комиссия США утверждает, что Amazon обманом заставляет клиентов подписываться на услуги Prime без их согласия и “саботирует” попытки отменить их подписки. В Amazon обвинения отвергают. Об этом пишет Financial Times.



В своей жалобе комиссия говорит, что Amazon использовала “манипулятивный, принудительный или вводящий в заблуждение дизайн пользовательского интерфейса, чтобы обманом заставить потребителей подписаться на услуги Prime, которые автоматически продолжаются” .



"Amazon обманывала и заманивала людей в ловушку подписок без их согласия, что не только огорчало пользователей, но и стоило им значительных средств", – заявила глава FTC Лина Хан.



Amazon назвал заявления FTC “ложными по фактам и закону”, заявив, что отменить членство в Prime действительно легко.

FTC заявила, что проблема с “несогласованной регистрацией” в Prime была известна Amazon, но компания не меняла ничего, чтобы не уменьшать свою прибыль.



Согласно жалобе, подписка Prime составляет $25 миллиардов годового дохода Amazon. В прошлом году выручка компании достигла $514 миллиардов. По данным Insider Intelligence, количество пользователей Amazon Prime в США в этом году достигнет 174,9 миллионов, что составляет примерно 66% населения США.



По заявлению FTC, Amazon “существенно переделала” процесс отмены Prime для некоторых пользователей перед судебным иском. Но прежде чем это произошло, потребители должны были “перейти к процессу отмены на четырех страницах, с шестью кликами и 15 вариантами”, в то время как для регистрации в Prime потребовалось всего один или два клика.