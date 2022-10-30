



Протесты врачей в Иране: убита женщина-хирург

Во вторник силы безопасности Ирана убили хирурга Парису Бахмани, которая вместе с другими врачами протестовала перед Тегеранским медицинским советом.



Врач Париса Бахмани из Зенджана была убита в результате выстрела в голову, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на данные агентства Iran International.



Однако, Медицинский совет Ирана утверждает, что врач "погибла в автокатастрофе, и новости о ее убийстве агентами службы безопасности не соответствуют действительности".



"Смерть доктора Бахмани расследуется, и результаты будут объявлены в ближайшее время", - заявили в совете.



По данным Iran International, врачи протестовали против политики клерикального режима, направленной на "препятствование оказанию медицинской помощи раненым протестующим, использование машин скорой помощи для перевозки сил безопасности и милитаризацию больниц".