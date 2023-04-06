



Протесты во Франции: в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Протестующие против пенсионной реформы в Париже в четверг подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона La Rotonde на бульваре Монпарнас. Об этом сообщил французский канал BFMTV.



Инцидент произошел на 11-й день массовых протестов во французской столице. Между группой демонстрантов и полицией вспыхнули столкновения.

В этом заведении Макрон праздновал победу в первом туре президентских выборов в 2017 году. После этого французский лидер неоднократно появлялся в La Rotonde, поэтому он уже подвергался атакам во время протестов "желтых жилетов" в 2020 году.

