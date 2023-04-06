Протесты во Франции: в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
Протестующие против пенсионной реформы в Париже в четверг подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона La Rotonde на бульваре Монпарнас. Об этом сообщил французский канал BFMTV.
Инцидент произошел на 11-й день массовых протестов во французской столице. Между группой демонстрантов и полицией вспыхнули столкновения.
В этом заведении Макрон праздновал победу в первом туре президентских выборов в 2017 году. После этого французский лидер неоднократно появлялся в La Rotonde, поэтому он уже подвергался атакам во время протестов "желтых жилетов" в 2020 году.
Пожарные оперативно отреагировали и не дали огню распространиться по зданию. Местная полиция сообщила о нападении на ресторан около 300 человек, бросавших бутылки и камни в силовиков. В помещение пивоваренные бросили зажигательную смесь, повлекшую возгорание, уточняют корреспонденты RTL.
🔴 ALERTE - La #Rotonde brûle après un jet de fumigène. Tensions à #Paris. #6avril #manif6avril #greve6avril pic.twitter.com/NciNVXcjS2— Clément Lanot (@ClementLanot) April 6, 2023
Издание La Libre пишет, что на красный навес ресторана бросили дымовую шашку. Женщина внутри ресторана сначала пыталась потушить пламя огнетушителем и выливала воду со второго этажа.
В четверг около 400 тысяч демонстрантов двигались по 6-му округу, одному из самых элитных районов Парижа. Они стартовали с эспланады у Дома инвалидов и шли к площади Италии.
По данным полиции, несколько радикально настроенных людей, одетых в маски и черную одежду, выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и жгли мусорные баки. Телеканал TF1 сообщил , что правоохранители вынужденно применили слезоточивый газ.
В ходе столкновений также пострадал офис туристического агентства.
В марте в Париже устраивали забастовки коммунальщики , в столице более 10 дней не вывозили мусор. В результате на улицах скопилось 10 тысяч тонн отходов.