Протесты во Франции распространились на Бельгию
Вслед за Францией уличные беспорядки произошли и в Бельгии в знак протеста против убийства 17-летнего подростка полицейским. Полиция в Брюсселе задержала 64 участника протестов, сообщила газета The Brussels Times.
По данным издания, митингующие бросали в полицию камни и подожгли несколько автомобилей.
Один несовершеннолетний был арестован после того, как он избил и ранил полицейского, говорится в заявлении брюссельской полиции в пятницу утром. Еще 47 несовершеннолетних и 16 взрослых задержаны в административном порядке.
В течение дня в социальных сетях распространялись призывы собраться в Брюсселе и протестовать в ответ на смерть 17-летнего Нахеля, который был застрелен полицейским во французском городе Нантер.
Согласно цифрам, обнародованным в субботу, 1 июля, в 12:00 министерством внутренних дел Франции, итоги четвертой ночи беспорядков во Франции таковы:
- 1311 человек арестованы;
- 79 полицейских и жандармов ранены;
- 2560 уличных пожаров;
- 1350 сожженных машин;
- 234 пожара и порчи государственного имущества;
- 31 нападение на полицейские участки;
- 16 нападений на муниципальные полицейские участки;
- 11 нападений на казармы жандармерии.