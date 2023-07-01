



Протесты во Франции распространились на Бельгию

Вслед за Францией уличные беспорядки произошли и в Бельгии в знак протеста против убийства 17-летнего подростка полицейским. Полиция в Брюсселе задержала 64 участника протестов, сообщила газета The Brussels Times.



По данным издания, митингующие бросали в полицию камни и подожгли несколько автомобилей.



Один несовершеннолетний был арестован после того, как он избил и ранил полицейского, говорится в заявлении брюссельской полиции в пятницу утром. Еще 47 несовершеннолетних и 16 взрослых задержаны в административном порядке.



В течение дня в социальных сетях распространялись призывы собраться в Брюсселе и протестовать в ответ на смерть 17-летнего Нахеля, который был застрелен полицейским во французском городе Нантер.



Согласно цифрам, обнародованным в субботу, 1 июля, в 12:00 министерством внутренних дел Франции, итоги четвертой ночи беспорядков во Франции таковы:

1311 человек арестованы;

79 полицейских и жандармов ранены;

2560 уличных пожаров;

1350 сожженных машин;

234 пожара и порчи государственного имущества;

31 нападение на полицейские участки;

16 нападений на муниципальные полицейские участки;

11 нападений на казармы жандармерии.

Данные о количестве разоренных магазинов до сих пор неизвестны.