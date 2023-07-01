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Протесты во Франции распространились на Бельгию
01.07.2023 15:42 Евгения Маркова

Протесты во Франции распространились на Бельгию

Вслед за Францией уличные беспорядки произошли и в Бельгии в знак протеста против убийства 17-летнего подростка полицейским. Полиция в Брюсселе задержала 64 участника протестов, сообщила газета The Brussels Times. 

По данным издания, митингующие бросали в полицию камни и подожгли несколько автомобилей.

Один несовершеннолетний был арестован после того, как он избил и ранил полицейского, говорится в заявлении брюссельской полиции в пятницу утром. Еще 47 несовершеннолетних и 16 взрослых задержаны в административном порядке.

В течение дня в социальных сетях распространялись призывы собраться в Брюсселе и протестовать в ответ на смерть 17-летнего Нахеля, который был застрелен полицейским во французском городе Нантер.

Согласно цифрам, обнародованным в субботу, 1 июля, в 12:00 министерством внутренних дел Франции, итоги четвертой ночи беспорядков во Франции таковы: 

  • 1311 человек арестованы;
  • 79 полицейских и жандармов ранены;
  • 2560 уличных пожаров;
  • 1350 сожженных машин;
  • 234 пожара и порчи государственного имущества;
  • 31 нападение на полицейские участки;
  • 16 нападений на муниципальные полицейские участки;
  • 11 нападений на казармы жандармерии. 
Данные о количестве разоренных магазинов до сих пор неизвестны.

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