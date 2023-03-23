Протесты в Тель-Авиве: задержаны более 40 человек
Днем, 23 марта, на акции протеста в Тель-Авиве полиция арестовала еще двух протестующих против правовой реформы.
Их задержали на улице Бегин по подозрению в хулиганстве.
К настоящему времени задержано в Тель-Авиве за день более 40 человек. Горячее всего было на шоссе Аялон, которое было заблокировано в двух направлениях. Полиция применила водомет для разгона демонстрации.
Спустя 2,5 часа это сделать удалось, однако буквально через пять минут протестующие вернулись на дорогу, перекрыв ее в южном направлении.
הפרות הסדר בתל אביב: המשטרה פועלת לפנות את המפגינים בנתיבי איילון, לפחות 40 חשודים עוכבו לחקירה עד כה@daniel_elazar— כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2023
(קרדיט: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/TMG2cfuLK7