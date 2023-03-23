



Протесты в Тель-Авиве: задержаны более 40 человек

Днем, 23 марта, на акции протеста в Тель-Авиве полиция арестовала еще двух протестующих против правовой реформы.



Их задержали на улице Бегин по подозрению в хулиганстве.



К настоящему времени задержано в Тель-Авиве за день более 40 человек. Горячее всего было на шоссе Аялон, которое было заблокировано в двух направлениях. Полиция применила водомет для разгона демонстрации.



Спустя 2,5 часа это сделать удалось, однако буквально через пять минут протестующие вернулись на дорогу, перекрыв ее в южном направлении.

