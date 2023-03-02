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Протесты в Тель-Авиве: судья отклонил требование полиции
02.03.2023 15:37 Алина Груднева

Протесты в Тель-Авиве: судья отклонил требование полиции


В четверг, 2 марта, почти всех из десяти задержанных в ходе вчерашних демонстраций в Тель-Авиве были освобождены.

В частности, окружной суд распорядился освободить двух из четырех оставшихся под арестом демонстрантов.

По данным Ynet, судья раскритиковал полицию за требование запретить двум мужчинам участие в акциях протеста в течение 15 дней. По его словам, такое требование наносит ущерб основному праву на протест.

Судья подчеркнул, что оба мужчины не прибегали к насилию, а полиция этого не оспаривает. Еще одного задержанного обвиняют в попытке завладеть оружием полицейского.


 

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