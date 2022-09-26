



Протесты в Нальчике: чиновник не понимает, что "драматичного в мобилизации"

Днем, 26 сентября, в Нальчике, Махачкале и Хасавюрте вспыхнули новые антивоенные акции протеста против мобилизации.

Женщины требуют, чтобы их мужья и сыновья не вовлекались во войну в Украине.

Один из местных чиновников в Кабардино Балкарии попал под "раздачу". Под натиском женщин он сказал, что не понимает, что "драматичного в мобилизации".