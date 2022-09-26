Протесты в Нальчике: чиновник не понимает, что "драматичного в мобилизации"
Днем, 26 сентября, в Нальчике, Махачкале и Хасавюрте вспыхнули новые антивоенные акции протеста против мобилизации.
Женщины требуют, чтобы их мужья и сыновья не вовлекались во войну в Украине.
Один из местных чиновников в Кабардино Балкарии попал под "раздачу". Под натиском женщин он сказал, что не понимает, что "драматичного в мобилизации".
Власти Кабардино Балкарии не понимают что драматичного в мобилизации, ведь у него нет сына и он не приедет в пакете домой, и даже если бы был, нет сомнений об его неучастии в мобилизации #mobilization #стыд #позор #нальчик #дагестан pic.twitter.com/Aj9PyTCozL— Alina (@alina_tlenk) September 26, 2022
Нальчик pic.twitter.com/Jc9qtpKYBr— распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 26, 2022