



Протесты в Махачкале: свыше 200 задержанных

В Махачкале в ходе антивоенных акций протеста против мобилизации задержаны свыше 200 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

25 и 26 сентября в городе были задержаны 120 и 110 человек соответственно. Возбуждены восемь уголовных дел, составлены админпротоколы.

В руках силовиков оказались журналисты "Радио Свобода" Юлия Вешневецкая, корреспондент "Новое Дело" Идрис Юсупов и главный редактор "RusNews" Сергей Айнбиндер. Их отпустили через 17 часов после задержания.