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Протесты в Махачкале: свыше 200 задержанных
27.09.2022 15:49 Алина Груднева

Протесты в Махачкале: свыше 200 задержанных

В Махачкале в ходе антивоенных акций протеста против мобилизации задержаны свыше 200 человек.

 
Об этом сообщает "Радио Свобода". 
 
25 и 26 сентября в городе были задержаны 120 и 110 человек соответственно. Возбуждены восемь уголовных дел, составлены админпротоколы.
 
В руках силовиков оказались журналисты "Радио Свобода" Юлия Вешневецкая, корреспондент "Новое Дело" Идрис Юсупов и главный редактор "RusNews" Сергей Айнбиндер. Их отпустили через 17 часов после задержания.
 

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