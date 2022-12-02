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Протесты в Китае: митингующие подожгли карантинный лагерь
02.12.2022 17:50 Наталья Богинская

Протесты в Китае: митингующие подожгли карантинный лагерь

В китайском городском округе Ланьчжоу протестующие подожгли один из карантинных лагерей, куда помещали граждан с подозрением на заражение коронавирусом. 

Видеоролик с горящим карантинным лагерем в Ланьчжоу опубликовал в Twitter главный редактор консервной медиа-платформы El American Бэн Кью. По его словам, пожар в здании произошел на фоне масштабных акций, в ходе которых местные жители требуют ослабить ограничения из-за COVID-19 и отправить в отставку председателя КНР Си Цзиньпина.

"Никто не приветствует это насилие, но какие еще варианты есть у китайских диссидентов против этого тиранического коммунистического режима?", – прокомментировал пользователь поджог карантинного лагеря в Ланьчжоу.
 

На видеоролике также можно увидеть, что на месте происшествия работали спасательные бригады, которые пытались ликвидировать возгорание.

Напомним, что неделю назад в Китае вспыхнули протесты после ужесточения карантинных ограничений на фоне новой вспышки COVID-19.

Поводом для масштабных акций также стала смерть 10 человек, которые из-за изоляции не смогли спастись от пожара.

Масштабные протесты проходят сразу в нескольких крупных городах Китая, а властям пришлось перебросить дополнительную бронетехнику в Шанхай и Ухань для подавления митингов.

 Участники акций также начали требовать отставки председателя КНР Си Цзиньпина.

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