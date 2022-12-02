Протесты в Китае: митингующие подожгли карантинный лагерь
В китайском городском округе Ланьчжоу протестующие подожгли один из карантинных лагерей, куда помещали граждан с подозрением на заражение коронавирусом.
Видеоролик с горящим карантинным лагерем в Ланьчжоу опубликовал в Twitter главный редактор консервной медиа-платформы El American Бэн Кью. По его словам, пожар в здании произошел на фоне масштабных акций, в ходе которых местные жители требуют ослабить ограничения из-за COVID-19 и отправить в отставку председателя КНР Си Цзиньпина.
"Никто не приветствует это насилие, но какие еще варианты есть у китайских диссидентов против этого тиранического коммунистического режима?", – прокомментировал пользователь поджог карантинного лагеря в Ланьчжоу.
На видеоролике также можно увидеть, что на месте происшествия работали спасательные бригады, которые пытались ликвидировать возгорание.
COVID concentration camp set on fire in Guangzhou City, China, as protests continues to spread across the country.— Ben Kew 🐶 (@ben_kew) December 1, 2022
Although no one welcomes this violence, what other options do the Chinese dissidents have against this tyrannical communist regime?
pic.twitter.com/tUMC7oDaox
Напомним, что неделю назад в Китае вспыхнули протесты после ужесточения карантинных ограничений на фоне новой вспышки COVID-19.
Поводом для масштабных акций также стала смерть 10 человек, которые из-за изоляции не смогли спастись от пожара.
Масштабные протесты проходят сразу в нескольких крупных городах Китая, а властям пришлось перебросить дополнительную бронетехнику в Шанхай и Ухань для подавления митингов.
Участники акций также начали требовать отставки председателя КНР Си Цзиньпина.