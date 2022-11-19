



Протесты в Иране: убиты минимум трое демонстрантов

В ходе подавления протестов в Иране на северо-западе страны силовики убили минимум троих протестующих.

По данным AFP, об этом сообщила норвежская неправительственная организация по правам человека.

"Правительственные силы открыли огонь по протестующим, в результате чего погибли по меньшей мере трое мирных жителей", — сказано в сообщении.

Напомним, массовые протесты в Иране вспыхнули примерно два месяца назад после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба.