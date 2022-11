Протесты в Иране: убит сотрудник службы безопасности

В ходе столкновений в Карадже во время акции протеста к западу от Тегерана погиб член иранского военизированного формирования "Басидж".

Ранения получили 10 полицейских и священнослужитель.

Напомним, что уже больше 40 дней прошло после смерти Махсы Амини, которую задержала полиция нравов из-за неправильного ношения хиджаба.

На фоне этого весь Иран охватили протесты, жестко подавляемые режимом.

What you're witnessing is a revolution, not a protest! The Iranian people are revolting against the regime!#IranRevolution2022 #MahsaAmini#karaj pic.twitter.com/JG32JduxWM