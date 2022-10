Протесты в Иране: снесена статуя Хомейни

В Иране протестующие снесли статую аятоллы Рухоллы Хомейни на главной площади города Нишапур.

По данным Reuters, в городе Дезфул развернута полиция после того, как активисты призвали к протестам.

Беспорядки по всему Ирану не утихают четыре недели после того, как умерла Махса Амини, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

По словам правозащитников, более 200 человек были убиты в ходе репрессий по всей стране, в том числе девочки-подростки.

🚨 anti Islamic regime Iranians have destroyed Khomeini’s statue



Security forces and the Islamist thugs of the government are all over the place and lost control of the country. #IranRevolution is winning. pic.twitter.com/dxILntYW9m