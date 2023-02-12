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Протесты в Иране: освобожден под залог журналист-реформатор
12.02.2023 19:42 Алина Груднева

Протесты в Иране: освобожден под залог журналист-реформатор

Через неделю после задержания власти Ирана освободили журналистку-реформатора Эльназ Мохаммади из газеты Hammihan под залог.

По данным местных СМИ, ее сестра-репортер по-прежнему остается под стражей.

Мохаммади была задержана после того, как обратился в прокуратуру за разъяснениями. Неделю она провела в тюрьме "Эвин", после чего ее отпустили под залог. 

Ее сестра, Элахе, была арестована 29 сентября после того, как сделала репортаж с похорон Махсы Амини, чья смерть после задержания полицией нравов послужила началом массовых протестов в стране. С тех пор она остается под стражей. Женщине было предъявлено обвинение в "пропаганде против системы и заговоре с целью противодействия национальной безопасности".

По данным властей, сотни человек, в том числе десятки сотрудников службы безопасности, погибли во время протестов. Тысячи человек, среди которых общественные деятели, журналисты и юристы, были арестованы. По данным Ассоциации журналистов Тегерана, десять журналистов по-прежнему находятся под стражей.
 

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