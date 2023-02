Протесты в Иране: освобожден под залог журналист-реформатор

Через неделю после задержания власти Ирана освободили журналистку-реформатора Эльназ Мохаммади из газеты Hammihan под залог.



По данным местных СМИ, ее сестра-репортер по-прежнему остается под стражей.



Мохаммади была задержана после того, как обратился в прокуратуру за разъяснениями. Неделю она провела в тюрьме "Эвин", после чего ее отпустили под залог.



Ее сестра, Элахе, была арестована 29 сентября после того, как сделала репортаж с похорон Махсы Амини, чья смерть после задержания полицией нравов послужила началом массовых протестов в стране. С тех пор она остается под стражей. Женщине было предъявлено обвинение в "пропаганде против системы и заговоре с целью противодействия национальной безопасности".



По данным властей, сотни человек, в том числе десятки сотрудников службы безопасности, погибли во время протестов. Тысячи человек, среди которых общественные деятели, журналисты и юристы, были арестованы. По данным Ассоциации журналистов Тегерана, десять журналистов по-прежнему находятся под стражей.



Journalist #Elnaz_Mohammadi was arrested after an appearance at Evin Courthouse. She is a member of the editorial board of Ham-Mihan Newspaper.#Iran pic.twitter.com/dlnckBRDOI