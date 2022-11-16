



Протесты в Иране: к смертной казни приговорены еще четыре человека

Революционные суды в Тегеране установили, что один из неназванных обвиняемых сбил полицейского своей машиной, сообщило судебное информационное агентство Mizan.



Второй нанес ножевое ранение сотруднику службы безопасности, а третий пытался перекрыть движение и сеять "террор", утверждает Mizan.



О четвертом осужденном агентство сообщило поздно вечером во вторник, уточнив, что он приговорен к смерти за нападение с ножом.



Таким образом число приговоренных к смертной казни протестующих увеличилось до пяти. Первый смертный приговор иранский суд вынес несколько дней назад за "поджог правительственного здания, нарушения общественного порядка, собрания и заговора с целью совершения преступления против национальной безопасности".



Правозащитники осудили смертные приговоры, которые могут быть обжалованы, заявив, что они являются результатом несправедливых судебных процессов.



"Протестующие не имеют доступа к адвокатам на этапе допроса, их подвергают физическим и психическим пыткам, чтобы они давали ложные признания, и выносят приговоры на основании признаний", — заявил директор норвежской организации по правам человека в Иране Махмуд Амири-Могхаддам, сообщило информационное агентство AFP.



По данным Информационного агентства правозащитников (HRANA), которое также базируется за пределами страны, по меньшей мере 348 протестующих были убиты и еще 15 900 арестованы в ходе подавления силами безопасности того, что иранские лидеры назвали поддерживаемыми из-за рубежа "беспорядками".



Считается, что по меньшей мере 15 задержанным предъявлены обвинения, которые караются смертью в соответствии с правовой системой Ирана, основанной на шариате, включая "мохаребех" (вражда против Бога) и "эфсад фил-арз" (коррупция на Земле).



Объявления судебных органов были сделаны после того, как шесть человек, как сообщается, были убиты на фоне новой волны беспорядков, начавшейся во вторник.



Курдская правозащитная группа Hengaw сообщила, что трое протестующих мужчин были убиты силами безопасности в северо-западных городах Санандадж и Камьяран в провинции Курдистан.



Компания Hengaw, базирующаяся в Норвегии, также заявила, что во вторник вечером протестующие захватили город Букан в соседней провинции Западный Азербайджан.



Государственные СМИ сообщили, что "бунтовщики" застрелили двух членов КСИР, в том числе полковника, в Букане и Камьяране.



Они также сообщили, что священнослужитель, который был членом военизированных сил сопротивления "Басидж", которые контролируются КСИР, скончался от ран после попадания коктейля Молотова в южном городе Шираз.



Государственные СМИ сообщили о гибели 38 сотрудников службы безопасности с начала протестов. HRANA оценивает число жертв в 43 человека.

