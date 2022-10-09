



Протесты в Иране: двое силовиков были убиты в ходе ночных столкновений

Два сотрудника иранских сил безопасности были убиты во время протестов в связи со смертью Махсы Амини, сообщили иранские государственные СМИ в воскресенье.



Волна беспорядков в Иране не стихает после того, как 22-летняя курдская женщина скончалась 16 сентября после ареста "полицией нравов" в Тегеране за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода исламской республики для женщин.



Уличное насилие привело к десяткам смертей. Погибло почти 200 протестующих, из них около 20 несовершеннолетних. Также было убито 14 силовиков.



Член отряда "Басидж" был убит в субботу вечером, получив "серьезную травму головы в результате вооруженного нападения толпы" на юге столицы, сообщило государственное информационное агентство IRNA.



"Басидж" — военизированное ополчение, связанное с Корпусом стражей исламской революции, идеологическим подразделением иранских вооруженных сил.



Агентство добавило, что в субботу во время протестов в Санандадже, столице провинции Курдистан, из которой родом Амини, был убит гвардеец КСИР.



Информационное агентство Fars 27 сентября сообщило официальные данные о жертвах. По сообщению Fars, "около 60" человек погибли во время протестов, и с тех пор эта цифра не обновлялась.



В субботу сообщалось о протестах в разных городах, в том числе в Тегеране и Санандадже.



"Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы в десятках мест в Тегеране", — сообщило IRNA, добавив, что демонстранты "скандировали лозунги, подожгли и повредили общественное имущество, в том числе полицейскую будку и мусорные баки".



По данным агентства, аналогичные акции протеста прошли в ряде других городов страны, когда демонстранты бросали коктейли Молотова в мечети, центры "Басидж" и офисы имамов.

