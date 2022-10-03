



Протесты в Иране: число погибших возросло до 92

В Иране число погибших в ходе масштабных акций протеста, вспыхнувших из-за смерти молодой женщины Махсы Амини после ее задержания полицией нравов из-за хиджаба, возросло минимум до 92 человек.

Об этом сообщает организация "Иранские права человека".

Митинги солидарности с иранскими женщинами прошли по всему миру. В субботу демонстрации состоялись более чем в 150 городах.

По данным IHR, в пятницу в районе, граничащем с Афганистаном и Пакистаном, погиб 41 протестующий в ходе столкновений с силовиками.

На следующий день демонстранты забросали бутылками с коктейлями Молотова штаб-квартиру ведущей ультраконсервативной ежедневной газеты Ирана "Кайхан" в Тегеране.

Директор IHR Махмуд Амири-Могхаддам призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы остановить убийства иранских демонстрантов.