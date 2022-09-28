



Протесты в Иране: число погибших возросло до 76 человек

По словам активистов, по меньшей мере 76 протестующих были убиты иранскими силами безопасности в ходе протестов, охвативших Иран после смерти молодой девушки, задержанной "полицией нравов".



Иранская организация по правам человека (IHR), базирующаяся в Норвегии, обвинила власти в применении несоразмерной силы и боевых патронов для подавления инакомыслия, сообщает ВВС.



При этом, как отмечается, государственные СМИ Ирана "оценили" количество погибших в 41 человека, включив в это число нескольких сотрудников сил безопасности.